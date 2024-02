Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gartenlaube

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag (20.02.2024) auf Mittwoch (21.02.2024) in eine Gartenlaube in der Stifterstraße ein. Hierbei wurden ein Kompressor, ein Akkuschrauber und eine Kettensäge entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zu einem weiteren Einbruch in einer Gartenparzelle kam es in dem Zeitraum vom 18.02 bis 20.02.2024. Unbekannte schnitten den Gartenzaun des Gartengrundstücks im Ostring auf und entwendeten Werkzeug und ein Verlängerungskabel im Gesamtwert von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell