POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch (21.02.2024) zwischen 5 und 14.38 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rottstraße ein. Aus der Wohnung wurde ein niedriger vierstelliger Geldbetrag entwendet. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden an der Tür in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

