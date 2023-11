Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Trio überfällt Kiosk-Mitarbeiterin - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Mit einem Messer haben drei Unbekannte am Freitagabend (17. November) eine Kiosk-Mitarbeiterin an der Heerstraße überfallen. Das Trio betrat gegen 19:30 Uhr die Räumlichkeiten in Höhe der Karl-Jarres-Straße, bedrohte die Angestellte (26) und stahl Bargeld aus der Kasse. Mit ihrer Beute - Geld, Zigaretten und alkoholische Getränke - flüchteten sie zu Fuß in eine unbekannte Richtung. Die Täter werden wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, mit Sturmmasken und Handschuhen bekleidet. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell