Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit verletzter Frau auf Emst

Hagen-Emst (ots)

Am Montag, 22.01.2024, fuhr eine 42-Jährige gegen 08:30 Uhr mit ihrem Opel die die Haßleyer Straße in Richtung Emst entlang. Von dort bog sie wenig später in die Karl-Ernst-Osthaus-Straße ab. An der dort befindlichen Fußgängerampel übersah sie eine 51-Jährige. Es kam zum Aufprall zwischen dem Opel und der Fußgängerin, welche sich leicht verletzte. Wie genau es zum Unfall kam, ist noch unklar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Biegt man von der Haßleyer Straße rechts auf die Karl-Ernst-Osthaus-Straße ab, befindet sich an der Lichtzeichenanlage ein Schild mit einem Grünpfeil. Die Polizei rät, als Autofahrer im Bereich von Ampeln besonders sorgfältig auf kreuzende Fußgänger zu achten. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell