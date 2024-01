Polizei Hagen

POL-HA: Kupferfittings im Wert von über 2.000 Euro aus Keller gestohlen

Hagen-Haspe (ots)

In der Dammstraße wurden bei einem Einbruch mehrere Eimer mit Buntmetall gestohlen. Unbekannte verschafften sich in den vergangenen Tagen Zugang zum Mehrfamilienhaus und gelangten in den Keller. Dort brachen sie die Holztür einer Parzelle auf, in welcher sich Eimer mit Kupferfittings befanden. Den Einbrechern gelang die Flucht mit dem Buntmetall. Der Wert der Beute beläuft sich auf über 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

