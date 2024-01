Polizei Hagen

POL-HA: Defektes Abblendlicht deckt Fahren ohne Fahrerlaubnis auf

Hagen-Eckesey (ots)

Am Montag, 22.01.2024, kontrollierte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei gegen 07:00 Uhr den morgendlichen Straßenverkehr auf der Eckeseyer Straße. Dort fiel den Beamten ein Ford mit einem defekten Abblendlicht auf. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und hielten den 34-Jährigen in seinem Firmenfahrzeug an. Er konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (hir)

