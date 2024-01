Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Dieb - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Mittelstadt (ots)

Eine 89-jährige Seniorin befand sich zur Anfang August des vergangenen Jahres in einem Kiosk in der Hagener Innenstadt. Dort wurde ihr von einem unbekannten Tatverdächtigen ein Briefumschlag mit Bargeld aus der Handtasche entwendet. Anschließend entfernte sich der Dieb unerkannt. Es konnten allerdings Videoaufnahmen des Vorgangs gesichert werden. Die Bilder daraus sind jetzt per Gerichtsbeschluss zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Kripo fragt: Wer kennt diesen Mann oder dessen Aufenthaltsort? Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Hier der Link zum Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/125135

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell