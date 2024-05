Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hund mit E-Bike angefahren und verletzt

Kandel (ots)

Am 02.05.2024 wurde der Hund eines 38-jährigen Mannes zwischen 16:30 und 17:00 Uhr in der Klärstraße in Kandel neben der dortigen Hundewiese von einer E-Bike-Fahrerin angefahren und verletzt. Bevor sich der Hundehalter die Daten der augenscheinlich unverletzten Frau notieren konnte, fuhr diese mit dem Fahrrad davon. Die Frau soll ca. gegen 65 bis 70 Jahre alt sein, hat braunes Haar und trug eine Brille. Sie war mit einem weißen E-Bike in Begleitung eines Mannes unterwegs. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell