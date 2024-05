POL-PDLD: Edesheim/A65 - Abfahrtskontrollen

Lingenfeld (ots) - Am 1. Mai 2024 wurde der Polizeiinspektion Germersheim gegen 14:30 Uhr eine Ölspur in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld gemeldet. Vor Ort konnte die geschilderte Ölspur, beginnend an der Einmündung Hauptstraße / Altspeyerer Straße, festgestellt werden. Diese verlief großflächig durch die komplette Altspeyerer Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Römerberg. Für die notwendigen ...

mehr