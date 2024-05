Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eingeschlagene Heckscheibe

Kandel (ots)

Am 01.05.2024 wurde in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr die Heckscheibe eines in der Bismarckstraße in Kandel geparkten PKW eingeschlagen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Bismarckstraße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07271-92210 oder per Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

