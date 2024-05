POL-PDLD: PKW mutwillig beschädigt

Schweighofen (ots) - Am Dienstag den 30.04.2024 gegen 14:30 Uhr befand sich eine 50-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Schweighofen. Vermutlich wurde beim Bezahlvorgang mittels EC-Karte ihre PIN an der Kasse ausgespäht. Anschließend wurde sie auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes von einem Mann unter einem Vorwand angesprochen. Dies nutzte ein weiterer Täter aus und entwendete in dieser Zeit ...

mehr