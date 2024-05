POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Germersheim (ots) - Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Mitsubishi ein. Das Fahrzeug war in der Jungholzstraße in Germersheim geparkt. Aus dem Inneren des Fahrzeugs wurde eine Handtasche entwendet. Glücklicherweise befanden sich keinerlei Wertgegenstände im Pkw sowie der Tasche. Dennoch entstand am Fahrzeug ein nicht unerheblicher Sachschaden. Hinweise aus der ...

