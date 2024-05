Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Rheinbreitbach (ots)

Am 15.05.24 meldete eine Zeugin eine festgestellte Beschädigung an einer Mauer im Bereich der Rheinblickstraße 106 in Rheinbreitbach. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte diese, so dass ein nicht unerheblicher Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Die genaue Tatzeit ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.

