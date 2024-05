POL-PDNR: Falscher Bankmitarbeiter ruft an

Linz am Rhein (ots) - Am Montag, in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 12:00 Uhr, befand sich eine 67-jährige Frau aus Linz in der Sparkassenfiliale am Edeka-Markt. Hier erledigte sie am Überweisungstower Bankgeschäfte und legte eine Tüte mit einem neuen Kleidungsstück neben sich ab. Nach Erledigung der Geschäfte verließ sie die Filiale und vergaß die abgelegte Tüte. Bei einer späteren Nachschau war die Tüte nicht mehr vor Ort. Die Polizei in Linz hat die ...

mehr