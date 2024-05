Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Satteldorf: Dieseldiebstahl

In der Nacht vom Donnerstag zwischen 2 Uhr und 3 Uhr wurde auf dem Parkplatz Bronnolzheim auf der A6 bei Satteldorf aus einem Lkw mit unverschlossenem Tankdeckel 350 Liter Diesel entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrsdienst der Polizei Kirchberg/Jagst unter 07904 94260 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall

Am Donnerstag um 11:30 kam es in der Crailsheimer Straße Einmündung Schweickerweg zu einer Kollision. Ein 74-jähriger Renault-Fahrer wollte aus der Crailsheimer Straße in den Schweickerweg einbiegen, missachtete hierbei die Vorfahrt einer 30-jährigen Seat-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Wallhausen: Unfallflucht

Ein geparkter Opel Astra wurde in der Neue Straße am Donnerstag zwischen 7 Uhr und ca. 20 Uhr beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeug-Führer streifte den Pkw beim Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell