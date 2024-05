POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle und Unfälle

Aalen (ots) - Waiblingen-Hohenacker: Einbruchsversuch Zwischen Freitag, 17.05.2024 und Donnerstag, 23.05.2024 versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Dözenäckerstraße einzubrechen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Einbrecher nicht in die Räumlichkeiten der Firma, hinterließen beim Einbruchsversuch aber entsprechenden Sachschaden. ...

