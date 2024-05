Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht - Rotlicht missachtet und Unfall verursacht - Unfallflucht- Polizei sucht Zeugen von der Unfallstelle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Freitagnachmittag zwischen 14:00 Uhr und 19:20 Uhr ein geparkten Fiat. Nach dem Unfall entfernte sich der bisher unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Westhausen: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Ein 41-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters fuhr am Freitagabend gegen 18:00 Uhr auf der B29 von Bopfingen kommend in Richtung Aalen. Auf Höhe der Autobahnauffahrt zur BAB7 missachtete er das Rotlicht und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem 60-jährigen LKW-Fahrer, welcher auf die Autobahn auffahren wollte. Durch die Kollision entstand bei den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Insassen des beteiligten Sprinters erlitten leichte Verletzungen. Für die Unfallaufnahme und die Durchführung von Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn war die Autobahnauffahrt in diesem Abschnitt für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen von der Unfallstelle

Am Freitagabend gegen 20:10 Uhr befuhr ein bislang unbekannter LKW-Fahrer die Waldauer Straße. Dieser touchierte beim Vorbeifahren ein geparkten VW Polo und verursachte an diesem einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Schwäbisch Gmünd nach einem Zeugen, welcher mit einem schwarzen PKW Kombi und unbekanntem Kennzeichen an der Unfallstelle mit dem Versucher Kontakt hatte. Der Zeuge wird als männlich, etwa 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit kräftiger Statur und Glatze beschrieben. Der Zeuge wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell