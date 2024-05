Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall in Aalen

Aalen (ots)

Aalen: Unfall auf der Ebnater Steige

Am Samstag gegen 14:05 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Opel die Ebnater Steige in Richtung Unterkochen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in der Folge nach links, wo er mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter kollidierte. Der Unfallverursacher sowie drei jeweils 27-jährige Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell