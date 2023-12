Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schilderdiebe erwischt

Nordhausen (ots)

Ein Zeuge meldete in der vergangenen Nacht, gegen 4.15 Uhr, zwei Personen, die in der Heinrich-Zille-Straße ein Verkehrsschild wegtrugen. Polizisten konnten die zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren feststellen, die das Schild mit der Aufschrift "Vorsicht Kinder" samt Mast mit sich führten. Die Männer gaben an, dass das Schild an einem Gehwegrand gelegen habe. Schild und Mast waren unbeschädigt. Die Beamten erstatteten Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell