Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle in Rosengarten und Crailsheim

Aalen (ots)

Rosengarten: Radfahrer angefahren

Gegen 12:30 Uhr befuhr am Samstag ein 52-Jähriger mit seinem Pedelec den Gehweg in der Neue Straße in Richtung Uttenhofen. Auf Höhe des Einkaufsmarkts fuhr der Fahrer eines blauen Kleinwagens ebenfalls auf den Gehweg um zu wenden. Dabei touchierte er den Radfahrer, welcher daraufhin stürzte. Der 52-Jährige zog sich eine Schulterfraktur zu. Der Pkw-Lenker entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall erbeten.

Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Eine 79-Jährige verursachte am Samstag gegen 11:05 Uhr einen Verkehrsunfall auf der B290. Als sie von der K2643 aus Weipertshofen kommend auf die B290 in Richtung Crailsheim einfuhr, missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Pkws. Dessen 65-jähriger Fahrer versuchte noch zu bremsen und nach links auszuweichen, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. Der Pkw des 65-Jährigen wurde nach links abgewiesen und stieß in der Folge noch mit einem entgegenkommenden Opel einer 22-Jährigen zusammen. Alle drei Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.500 EUR.

