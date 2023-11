Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: In der Notaufnahme randaliert/ Missbrauch von Notrufen

Lüdenscheid (ots)

Ein 37-jähriger Plettenberger hat heute Nacht in der Notaufnahme des Klinikums Hellersen randaliert. Er wurde im Bereich der Augenklinik aufgefunden und untersucht. Kurz nach 0 Uhr holte das Personal die Polizei, weil er sich weigerte, das Krankenhaus zu verlassen. Die Polizeibeamten trafen einen herumschreienden und gestikulierenden Mann. Sie nahmen die Personalien des erheblich unter Einfluss von Alkohol sowie wahrscheinlich auch unter dem Einfluss illegaler Drogen stehenden Plettenbergers auf und erteilten einen Platzverweis für das gesamte Klinikgelände. Dem folgte er zunächst. Doch auf dem Parkplatz drehte er sich zu den Polizeibeamten und schrie "Scheiß Affen, fickt euch!" Als er darauf zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er erhebliche Gegenwehr, schlug und trat nach den Beamten. Er konnte schließlich überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurde er leicht verletzt. Auf der Polizeiwache untersuchte ihn ein Notarzt erneut und bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit. Der Plettenberger bekam Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungskräfte und Beleidigung und verbrachte den Rest der Nacht im Gewahrsam.

Wegen eines angeblichen Brandes von Papiercontainern rückten Polizei und Feuerwehr am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr zur Kreuzung Danziger Weg/Honseler Bruch aus. Weder dort, noch in der näheren Umgebung war jedoch ein Feuer zu finden. Bei der Suche nach der möglichen Anruferin trafen die Polizeibeamten eine 21-jährige Frau. Ermittelt wird wegen Missbrauchs von Notrufen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell