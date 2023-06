Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Polizeibeamte kassieren ab/ Taschendiebe

Halver (ots)

Falsche Polizeibeamten haben am Donnerstag eine 85-jährige Seniorin betrogen und bestohlen. Den ganzen Vormittag über setzte sie ein Anufer mit der üblichen Lügengeschichte massiv unter Druck: In der Nachbarschaft habe es einen Einbruch gegeben und nun müsse die Polizei bei ihr zuhause vorbeischauen, um Fingerabdrücke von ihrem Schmuck zu nehmen. Gegen 12.30 Uhr erschien der angekündigte, angebliche Polizeibeamte, nahm ein Portemonnaie mit Bargeld, ein Sparbuch, eine Bankkarte und ihren Schmuck mit. Der Abholer und angebliche Polizeibeamte ist ca.1,80 Meter groß, ca. 30 bis 40 Jahre alt und trug ein sportliches Hemd.

Die Polizei warnt weiter vor dieser Art von Anrufen: Wer angerufen wird, sollte sich erst gar nicht auf ein Gespräch einlassen. Immer wieder hören die echten Polizeibeamten nachher die Schilderung von Opfern, die eigentlich von dieser Betrugsmasche wussten. Dennoch ließen sie sich im Verlauf des Gespräches auf die Betrüger ein und folgten denen mehr oder weniger willenlos - nur um sie endlich loszuwerden. Die Täter gehen sehr geschickt vor und üben massiven Druck aus. Opfer sollten sich auch nicht zum Stillschweigen verdonnern lassen, sondern Rücksprache halten mit Nachbarn, Freunden oder Familienangehörigen und die echte Polizei anrufen. Dazu den Betrüger-Anruf beenden, leise bis 10 zählen, damit der vorhergehende Anruf definitiv beendet wurde, und dann die 110 wählen. Die Polizei holt definitiv kein Geld zur "sicheren Verwahrung" ab und prüft auch nicht aufs Geratewohl Fingerabdrücke auf Schmuck oder Sparbüchern von Senioren. Angehörige älterer Menschen sollten immer wieder mit ihren Eltern oder Großeltern über die Gefahr dieser Anrufe sprechen.

Während des Einladens ihrer Einkäufe in ihren Pkw wurde am Donnerstag eine 65-jährige Halveranerin bestohlen. Gegen 13.30 Uhr packte sie an einem Supermarkt in der Bahnhofstraße ihre Einkäufe aus dem Einkaufswagen und ihre Handtasche in den Kofferraum, schloss den Kofferraum und rollte den Einkaufswagen zurück ins Depot. Als sie kurz darauf ihre Handtasche aus dem Kofferraum nehmen wollte, war diese verschwunden. Am Abend wurde die Tasche gefunden. Der Dieb hatte nur das Bargeld aus der Tasche an sich genommen. (cris)

