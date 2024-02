POL-REK: 240205-2: Mann soll auf Ehefrau eingeschlagen haben - Mordkommission ermittelt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am frühen Sonntagmorgen um 04.49 Uhr kam es in der Heerstraße in Kerpen zu einem Brand eines Holzunterstandes für Brennholz. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der direkt am Wohnhaus angebaute Holzunterstand in Brand. Der Brand griff auf den Wintergarten und die Fassade des Einfamilienhauses über. Auch wurde eine Garage auf dem Nachbargrundstück leicht beschädigt. Der Brand wurde durch die ...

mehr