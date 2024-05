Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Unfallflucht, Beschmutzungen, Diebstähle und Hausfriedensbruch sowie Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamter

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 55 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Samstag gegen 18:15 Uhr die A6 in Richtung Heilbronn. Kurz nach der Jagsttalbrücke wollte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei eine 62-jährige Nissan-Fahrerin auf dem linken Fahrstreifen. Bei der Kollision zwischen den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, verletzt wurde niemand.

Gaildorf: Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Am Freitagabend zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines Ford, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gartenstraße geparkt war, beschädigt. Bislang konnte nicht abschließend geklärt werden, ob der Spiegel von einem anderen Verkehrsteilnehmer oder durch eine Sachbeschädigung beschädigt wurde. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Garage mit Farbe beschmiert

Zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 9 Uhr wurde in der Neumäuerstraße eine Garage auf einer Fläche von etwa 160 cm x 250 cm mit Farbe beschmiert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Oberrot: Unfallflucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein Unbekannter in Oberrot Am Sportsplatz einen geparkten BMW am Außenspiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791/4000 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht an Krankenhaus

Ein Daimler-Benz Fahrer parkte seinen Pkw am Donnerstag um 10:00 Uhr am Klinikum Crailsheim in der Gartenstraße. Als er um 13:45 Uhr zurückkehrte stellte er fest, dass sein Fahrzeug beschädigt wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht am Volksfestplatz

Zwischen Freitag 11:30 Uhr und ca. 15:00 Uhr wurde auf dem Volksfestplatz ein Pkw der Marke Mercedes-Benz beschädigt. Beim Ausparken hat ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer mit seiner linken Fahrzeugseite, den geparkten Pkw am vorderen rechten Stoßfänger gestreift. Hierbei entstand ein Sachschaden von 1250 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Fichtenau: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Samstagnacht um 00:05 Uhr befuhr ein 33-jähriger BMW Fahrer die L1070 von Wildenstein kommend in Fahrtrichtung Wäldershub. Kurz vor der Abzweigung zu Fichtenhof kommt er vermutlich auf Grund von Alkoholeinfluss nach links von der Fahrbahn. Daraufhin fährt er etwa 80 Meter neben der Fahrbahn in einem Graben weiter und kollidiert anschließend mit der hinteren linken Fahrzeugseite mit einem Baum. Durch diesen Aufprall soll das Heck des Fahrzeuges erneut auf die Fahrbahn geschleudert worden sein. Letztendlich kam der Pkw halb im Graben halb auf der Fahrbahn zum stehen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro.

Rot am See: Verkehrsunfall

Ein 40-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Freitag um 17:25 Uhr in die Beimbacher Hauptstraße ein. Hierbei missachtete er ein Stop-Schild und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigte 32-jährigen Daimler-Benz-Fahrer, welcher von Lenkerstetten kommend, fuhr. Bei der Kollision entstand insgesamt ein Sachschaden von 8.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Freitagabend 23:30 Uhr und Samstagmittag 14:00 Uhr wurde aus einem unverschlossenen geparkten Pkw im Mittlerer Weg der Fahrzeugschein entwendet. Hinweise zu den unbekannten Tätern, bitte an das Polizeirevier in Crailsheim unter 07951 4800 melden.

Blaufelden: Diebstahl aus Pkw

In der Flyhöhe wurde zwischen Donnerstagabend 18:30 Uhr und Freitagabend 17:50 Uhr aus einem unverschlossenen Pkw ein Geldbeutel entwendet. In diesem befanden sich neben dem Führerschein und Personalausweis auch eine Bankkarte. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Blaufelden unter 07953 925010 zu melden.

Crailsheim: Hausfriedensbruch mit Diebstahl

Am Samstag um 10:42 Uhr spazierte ein männlicher Täter durch die geöffnete Schlafzimmerfensterschiebetür in ein Wohnhaus in der Schießbergstraße. Zuvor muss er über ein 1,60 bis 1,80 Meter höher liegendes Fenstersims gestiegen sein. Anschließend wurde der etwa 25-30 Jährige auf dem Weg ins Badezimmer von einer 52-jährigen Bewohnerin entdeckt und angesprochen. Er soll ebenfalls von Sohn und Ehemann bemerkt worden sein. Der Täter behauptete, dass er von einer Baustelle sei und nur dringend das Bad aufsuchen müsse. Dies wurde ihm, nach längerer Überzeugung, gewährt. Nach seinem Besuch machte er sich auf Grund von Dringlichkeit schnell wieder durch die Haustüre auf den Weg. Anschließend stellte die Familie fest, dass der Täter die Schmuckablage aus dem Bad mit ins Schlafzimmer genommen hatte. In dieser lagen ein Ring, eine Uhr und zwei Paar Ohrringe. Der Schmuck im Wert von etwa 500 Euro fehlten nach dem Besuch. Laut der Familie soll der Täter etwa 175cm groß, gekleidet in schwarz und mit einer Cappy sowie Bauchtasche gewesen sein. Mögliche Hinweise zum Täter bitte an das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 mitteilen.

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Samstagvormittag um 11:05 Uhr befuhr eine 79-jährige Mercedes Benz-Fahrerin die K2643 aus Weipertshofen kommend in Richtung Crailsheim. Hierbei fuhr sie ungebremst die B290 und missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden 55-jährigen Mercedes-Benz Fahrers. Trotz Ausweichbewegung nach links kann dieser eine Kollision nicht vermeiden. Im weiteren Verlauf kollidierte dieser mit einer 22-jährigen Opel Fahrerin, welche aus der Richtung Crailsheim kam. Diese kann durch eine Ausweichbewegung einen frontalen Zusammenstoß verhindern. Die 79-jährige sowie der 55-jährige werden mit dem Rettungswagen, leicht verletzt, in das Klinikum in Crailsheim gefahren. Die 22-jährige begibt sich selbst in das Klinikum Crailsheim. Alle drei Fahrzeuge werden mit einem Sachschaden von insgesamt 10.500 Euro abgeschleppt.

Wallhausen-Hengstfeld: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

In der Sonntagnacht zwischen 0 Uhr und 1 Uhr wurde die Streife des Polizeirevier Crailsheim in den Friedhofsweg gerufen. Hier randalierte ein 28-jähriger Beschuldigter auf einer privaten Feier. Dabei kam es zu einer Sachbeschädigung und Körperverletzung. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten entfernte sich der Täter und wurde anschließend in einer naheliegenden Wiese von den Beamten angetroffen. Hierbei kam es zu Beleidigungen gegenüber den Beamten. Als der Täter in Gewahrsam genommen werden sollte, griff er die Beamten mittels eines Fußtritts an. Bei der Verbringung in den Streifenwagen kam es zu einem weiteren Fußtritt, sowie unzähligen Beleidigungen gegenüber der Polizeibeamten.

Auf der Dienststelle wehrte er sich weiterhin und beschädigte hierbei einen Handschuhe eines Vollzugsbeamten. Mit Hilfe zweier weiteren Beamten wurde der Beschuldigte unterer Gegenwehr in eine Zelle gebracht. Gegen den 28-jährigen Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell