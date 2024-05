Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrskontrollen Sulzbacher Steige - Farbschmiererei - Unfallflucht - Kraftstoffdiebstahl - Einbruch - Diebstahl

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Verkehrskontrollen auf der Sulzbacher Steige

Am Samstag und am Sonntag führten Beamte der Verkehrspolizei Geschwindigkeitskontrollen auf der B14 (Sulzbacher Steige) zwischen Sulzbach und Großerlach durch. Bei den Kontrollen am Samstag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr wurden insgesamt acht Motorradfahrer mit deutlich zu hohen Geschwindigkeiten gemessen. "Spitzenreiter" am Samstag war ein Motorradfahrer, der mit 177 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h unterwegs war. Am Sonntag wurden insgesamt 16 Verkehrsteilnehmer mit deutlich überhöhten Geschwindigkeiten gemessen, hierbei handelte es sich um 14 Motorradfahrer und zwei Autofahrer. Ein Motorradfahrer wurde mit 215 km/h gemessen, ihn erwarten nun neben 700 Euro Bußgeld zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot. Auf alle 24 Fahrer, die am Wochenende deutlich zu schnell unterwegs waren, kommt ein Fahrverbot von mindestens einem Monat zu.

Auch im Jahr 2023 war Geschwindigkeit im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen bei den schweren Verkehrsunfällen mit Getöteten oder Schwerverletzten die Hauptunfallursache. Aus diesem Grund wird auch im Jahr 2024 ein Schwerpunkt der verkehrspolizeilichen Kontrollmaßnahmen auf der Überwachung dieser Unfallursache liegen.

Schorndorf: Hakenkreuz Schmierereien

Im Tatzeitraum zwischen Freitag und Sonntag beschmierte ein Unbekannter in der Stuttgarter Straße zwei Wahlplakate. Eines wurde mit einem Hakenkreuz in schwarzer Farbe versehen. Das zweite zeigt eine fiktive Person, an der ein Oberlippenbart hinzugesprüht wurde, wodurch dieser dem Oberlippenbart von Adolf Hitler ähnelte. Zeugen werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen beschädigte ein Unbekannter einen in der Hungerbergstraße geparkten Opel Corsa auf der linken Fahrzeugseite. Dabei entsteht ein Sachschaden von ca. 1000,00 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 zu melden.

Burgstetten-Erbstetten: Diesel abgezapft

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurde der Tankdeckel eines Lkw, der in der Burgstaller Straße geparkt war, aufgebrochen und aus dem Tank Diesel entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Einbruch

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Zugang zu einem Büro im Lindenbühlweg. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde durch die Einbrecher nichts gestohlen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Fellbach: Katalysatoren entwendet

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurden die Katalysatoren von zwei Pkw, die in der Pestalozzistraße bzw. in der Eberhardstraße geparkt waren, entwendet. Hierzu wurden die Autos mit einem Wagenheber angehoben und anschließend die Fahrzeugteile herausgeschnitten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell