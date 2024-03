POL-Pforzheim: (CW) Ostelsheim - Fahrt unter Alkoholeinfluss aber ohne Führerschein

Königsbach-Stein / Königsbach (ots) - Am Sonntag, 24.03.2024, kam es gegen 15 Uhr in Königsbach zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein vierjähriger Junge verletzt wurde: Das Kind war in Begleitung seiner Eltern in der Durlacher Straße unterwegs, die Familie wollte die Durlacher Straße am Fußgängerüberweg Durlacher Straße / Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof ...

mehr