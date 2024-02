Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Verbrauchermarkt

Lichtenau (ots)

(CK) - Am Samstagabend (17.02., 20.30 Uhr bis 23.20 Uhr) hebelten bislang unbekannte Einbrecher die Eingangsschiebetür eines Einkaufsmarktes an der Husener Straße auf und gelangten so in die Innenräume.

Hier stahlen die Täter Zigaretten, die sich im Kassenbereich befanden, und rissen mehrere Regale auf den Boden. Weiterhin versuchten sie, eine angrenzende Bürotür einzutreten, was ihnen jedoch nicht gelang. Mit ihrer Beute flüchteten die Unbekannten wieder vom Tatort.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell