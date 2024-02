POL-PB: Jugendlicher beraubt 94-jährige, 60-Jährige durch Pfefferspray verletzt

Delbrück-Schöning (ots) - (CK) - In der Nacht zu Freitag (16.02.) drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in eine Fima für Metalltechnik an der Straße Hoppenmeer ein. In den Innenräumen verschafften sie sich Zutritt zu der Arbeitshalle und den Büroräumen, wo Schränke und Schubladen durchsucht wurden. Mit einem geringen Bargeldbetrag sowie einigen Werkzeugen, wie Fräser, Flex, ...

mehr