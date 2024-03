Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) L 340 Bad Herrenalb - Dobel: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf schneebedeckter Fahrbahn

Dobel (ots)

Vier verletzte Personen waren nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Sonntagnachmittag gegen 13:45 Uhr zu beklagen: Der 57-jährige Lenker eines Pkw Toyota Corolla befuhr mit seiner 63-jährigen Beifahrerin aus Richtung Bad Herrenalb kommend die Landstraße Richtung Dobel. Kurz vor Dobel kam der Toyota auf schneebedeckter Fahrbahn vermutlich aufgrund der den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schleudern. Der Toyota drehte sich im weiteren Verlauf einmal um 180 Grad, geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn und prallte mit seinem Heck in den in Fahrtrichtung Bad Herrenalb entgegenkommenden Pkw Opel Combo. Die beiden Insassen des Toyota Corolla sowie der 52 Jahre alte Lenker des Opel und dessen 56 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Schaden am Toyota dürfte ca. 2500 Euro betragen, am Opel beläuft sich die Schadenshöhe auf ungefähr 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Neben Kräften des Polizeireviers Calw waren auch mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte sowie Kräfte der örtlichen Feuerwehr im Einsatz. Die Fahrbahn war bis 15:20 Uhr für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen gesperrt.

Alexander Schwarz,

Führungs- und Lagezentrum

