Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte legen Gullydeckel auf die Fahrbahn

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr meldeten mehrere Anrufer, dass entlang der Neulandstraße mehrere Gullydeckel auf der Fahrbahn liegen. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten neun Gullydeckel fest, die durch bislang unbekannte Täterschaft aus der Einfassung herausgenommen und teilweise mittig auf die Fahrbahn gelegt wurden. Außerdem wurde an der Bushaltestelle "Messe Sinsheim" die Bepflanzung des Blumenbeets herausgerissen. Die Verwüstung zog sich über eine Strecke von ca. 700 Meter. Trotz der Vielzahl an Anrufen konnte keine Beschreibung der bislang unbekannten Täterschaft erhoben werden. Verletzt wurde durch die Gullydeckel auf der Fahrbahn glücklicherweise niemand, da die Gefahr für den Straßenverkehr frühzeitig entdeckt und beseitigt werden konnte.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim zu melden, unter: 07261 6900.

