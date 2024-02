Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6 - Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf der BAB 6; ca. 50.000 Euro Sachschaden

BAB 6 - Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim um 03 Uhr ein schwerer Unfall, bei dem ein 31-jähriger Citroen-Fahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Ein 53-jähriger LKW-Fahrer fuhr die rechte Fahrspur der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim entlang, als diesem der 31-Jährige aus bislang unbekannten Gründen ungebremst von hinten auffuhr. Der 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Ebenso wurde ein Leitplankensegment beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Für die Unfallaufnahme sowie die Reinigungs -und Bergungsarbeiten musste die rechte Fahrspur für ca. 4 ½ Stunden gesperrt werden.

