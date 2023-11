POL-EL: Quendorf - Lichtsignalanlage am Bahnübergang beschädigt - Zeugen gesucht

Itterbeck (ots) - Gestern gegen 14.15 Uhr kam es in der Straße am Krummen Kamp in Höhe Hausnummer 7 in Itterbeck zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand stehenden Verkehrspoller und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen sowie der Verursacher werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05943/92000 mit ...

mehr