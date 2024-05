Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrräder in Brand gesetzt - Unfälle - Testkaufaktion -

Aalen (ots)

Backnang: Kinderfahrräder in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr wurden in der Straße Etzwiesenberg vier ältere Kinderfahrräder in Brand gesteckt und hierdurch beschädigt. Das Feuer konnte schnell durch Anwohner gelöscht werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 18 Uhr und 21:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Charlottenstraße einen geparkten Audi und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Audi wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Schorndorf: 28 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz: Testkaufaktion des Polizeireviers Schorndorf

Zur Überwachung und Verbesserung des Jugendschutzes wurden am Dienstag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 19 Uhr insgesamt 63 Verkaufsstellen in Schorndorf, Winterbach, Rudersberg, Urbach, Plüderhausen, Welzheim und Alfdorf mit Testkäufen überprüft. Hierzu wurden neun Jugendliche als Testkäufer eingesetzt, die zuvor entsprechend geschult wurden. In 28 Fällen gelang es, Alkohol und / oder Tabak unberechtigt zu erwerben, nachdem die Verkäufer nicht auf das Alter der jugendlichen Kunden geachtet hatten. Die Mitarbeiter der Verkaufsstellen wurden anschließend mit dem Fehlverhalten konfrontiert und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Kontrollen wurden in Supermärkten, Tankstellen, Kiosken, Getränkehandlungen und anderen Ladengeschäften durchgeführt. In allen überprüften Verkaufsstellen wurden anschließend die Mitarbeiter über den Testkauf informiert und Informationsschreiben mit Vorschlägen zur weiteren Optimierung des Jugendschutzes ausgehändigt. Hierbei wurden natürlich auch die Verkäufer ausdrücklich gelobt, die sich vorbildlich verhalten hatten. Die Testkäufe wurden auch von Geschäften positiv angenommen.

Winterbach: Unfallflucht

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 6:30 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Straße Am Weilerbach einen am Straßenrand geparkten Seat und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Böblinger Straße einen geparkten Ford am Außenspiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von ca. 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

