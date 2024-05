Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Dienstag (07.06.2024) wurden wieder mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet aufgebrochen. Aus einem in der Benckiserstraße abgestellten Hyunai ix20 und einem in der Maudacher Straße am Bahnhof in Mundenheim abgestellten Ford Transit wurde nichts entwendet. Aus einem in der Saarlandstraße in Höhe der Rottstraße abgestellten, roten BMW 3er wurden das Radio und eine Werkzeugkiste entwendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell