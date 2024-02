Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 26-jähriger Ladendieb in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

In Untersuchungshaft befindet sich seit Samstag (03.02.2024) ein 26-jähriger mutmaßlicher Ladendieb. Er war am Freitagabend (02.02.2024) bei einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Bonner Poststraße beobachtet und von Ladendetektiven gestellt worden. Hierbei führte er mehrere Bekleidungsartikel im Gesamtwert von rund 350,- Euro aus dem Kaufhaus mit sich. Nach Auskunft des Personals hatte der Mann einige Stunden vor der Tat bereits Kleidungsstücke im Wert von rund 2.000,- Euro gestohlen, konnte aber flüchten.

Die Überprüfung des Mannes durch Einsatzkräfte der Wache GABI ergab, dass dieser erst am Dienstag (30.01.2024) aus der Haft entlassen worden war und bereits mehrfach bei Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der 26-Jährige wurde daher vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Am Samstag erließ der Eildienst des Bonner Amtsgerichtes auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl gegen ihn, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell