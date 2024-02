Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Mordkommission bittet um Hinweise zu Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt in Bad Godesberg

Die Bonner Staatsanwaltschaft und Polizei veröffentlichen auf richterlichen Beschluss Fahndungsfotos und bitten um Hinweise zu fünf unbekannten Tatverdächtigen in Zusammenhang zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem am 17.01.2024 gegen 14:15 Uhr ein 21-jähriger Syrer in der Bad Godesberger Innenstadt niedergestochen worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte am Tattag gegen 13:30 Uhr in einem Restaurant in Bad Godesberg den späteren Haupttatverdächtigen zur vermeintlichen Abwicklung eines Geldtransfergeschäfts ins Ausland getroffen. Abseits saß hierbei bereits eine dem Mann zuzuordnende Personengruppe, die aus vier weiteren männlichen Tatverdächtigen bestand. Im weiteren Verlauf kam es zu Unstimmigkeiten bezüglich des Geldgeschäftes. Dabei soll der Haupttatverdächtige im Bereich der Pfarrer-Minartz-Straße/Am Fronhof mehrfach auf den Geschädigten eingestochen haben. Die weiteren vier Männer kamen unmittelbar dazu und beteiligten sich durch weitere Schläge und Tritte an der Tatausführung. Schließlich gelang es dem Geschädigten, sich schwer verletzt von den Angreifern zu entfernen. Die fünf Männer, die nach Auskunft des 21-Jährigen ebenfalls aus Syrien stammen sollen, flohen anschließend über die Burgstraße in weiter unbekannte Richtung.

Nach den bisherigen Ermittlungen besteht Grund zu der Annahme, dass die Tatverdächtigen keine festen Bezüge nach Bonn haben und sich an einem derzeit unbekannten Ort im Bundesgebiet aufhalten. Da bislang keine konkreten Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen vorliegen, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder von ihnen veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/126406 abrufbar und zeigen zum einen den Haupttatverdächtigen (schwarz-braune Jacke, weiße Schuhe) mit dem späteren Opfer (schwarze Hose, rot-blaue Jacke) sowie zum anderen die vier weiteren Männer vor einem Wettbüro.

Die Ermittler fragen: Wem sind die abgebildeten Personen, möglicherweise auch aus einer zentralen oder kommunalen Unterbringungseinrichtung bekannt? Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Männer machen?

Hinweise nehmen die Mordkommission sowie die Kriminalwache unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

