POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch in Mehrparteienhaus

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Donnerstag (01.02.2024) in dem Zeitraum zwischen 09:20 Uhr bis 11:50 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Poppelsdorfer Allee einzubrechen.

Eine noch unbekannte Person war zunächst in das Treppenhaus gelangt und versuchte anschließend die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss aufzuhebeln. Die gut gesicherte Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, sodass dem Täter der Zutritt zur Wohnung verwehrt blieb. Die stark beschädigte Tür musste mit Hilfe eines Schlüsseldienstes geöffnet werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Durch ein Zeugen wurde im Tatzeitraum ein unbekannter Mann im Treppenhaus beobachtet, der an einer Wohnung geklingelt haben soll. Die Person könnte möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen und kann wie folgt beschrieben werden:

30 - 40 Jahre alt - ungefähr 190 cm groß- braune kurze Haare - hellgrüne Jacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die beschriebene Person im Tatzeitraum gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen.

