Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßliche Diebinnen - Wer kennt diese Frauen?

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen sind verdächtig, am 23.11.2023 in einem Supermarkt an der Von-Weichs-Straße in Bonn-Endenich die Geldbörse einer 73-jährigen Frau mitsamt deren Personalausweis, Führerschein, einer EC-Karte und einem dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen zu haben. Zur Tatzeit gegen 14:15 Uhr wurden die beiden mit kräftiger Statur beschriebenen Frauen bei der Tatausführung von der Videoüberwachung des Geschäftes aufgezeichnet.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Personen geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Foto der Tatverdächtigen veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/126316 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Frauen oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell