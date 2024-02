POL-BN: Fahndungsrücknahme: 69-Jähriger tot aufgefunden

Meckenheim (ots) - Am Mittwoch (07.02.2024) beraten die Präventionsspezialisten in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz der Bonner Polizei im Foyer des Rathauses in Meckenheim zum Thema Einbruchsschutz und Kriminalität. Einbrecher sind häufig zur Tageszeit aktiv und brechen in Wohnhäuser und Wohnungen ...

mehr