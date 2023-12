Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versammlung des DGB in Eschede

Celle (ots)

Eschede - Für den 16.12.2023 hat der Deutsche Gewerkschaftsbund eine Versammlung zum Thema "Kein ruhiges Hinterland" angemeldet. Hintergrund ist gewesen, dass man mit einer eventuellen Feier der Wintersommerwende auf dem Heimat Hof, welcher von der Partei Die Heimat geführt wird, rechnete. Auf dem Hof selbst sind in der Zeit wenige Personen anwesend. Der Demonstrationszug startete nach der Eröffnung am Bahnhof, auf einer kurzfristig geänderten Strecke, in Richtung des Hofes. Eine Zwischenkundgebung hat an der Kreuzung Hermannsburger Straße/ Zum Finkenberg/ Am Dornbusch stattgefunden. Von hier aus ging es zurück zum Bahnhof. An der Kreuzung hat sich ein Teil der Demonstrierenden zu einer Spontanversammlung zusammengefunden und ist weiter in Richtung des Hofes gegangen, um hier eine Kundgebung durchzuführen. Insgesamt haben etwa 110 Personen den Demonstrationszug ausgemacht. Es kam zu keinerlei Zwischenfällen und die Demonstration verlief ruhig und friedlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell