POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (06.05.2024), gegen 09:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 36-jährigen Autofahrer und einem 68-jährigen Fahrer eines Busses an der Kreuzung der Mundenheimer Straße mit der Halbergstraße. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Rückfragen bitte ...

