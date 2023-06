Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Zeugenaufruf zur Sprengung eines Geldautomaten im EKZ Ostseepark Sievershagen

Rampe (ots)

Am vergangenen Wochenende, in den frühen Morgenstunden des 25.06.2023, gegen 03:22 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Geldausgabeautomaten der Ostseesparkasse im EKZ Ostseepark in 18069 Sievershagen.

Zuvor verschafften sie sich gewaltsam Zugang über einen Nebeneingang.

Anschließend verließen die Täter den Tatort, vermutlich mit einem hochmotorisierten Fahrzeug, in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Das EKZ Ostseepark konnte am Montag wieder geöffnet werden, jedoch blieben die Räumlichkeiten der Ostseesparkasse vorerst geschlossen.

Das Landeskriminalamt MV hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Das LKA MV bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

- Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des EKZ Ostseepark Sievershagen verdächtige Personen aufgefallen?

- Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldausgabeautomaten stehen könnten?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, zu möglichen Tätern oder zum Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell