POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwochvormittag wurde in der Justinus-Kerner-Straße ein geparkter Pkw VW beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ an dem VW bedeutenden Schaden. Hinweise zur Klärung des Vorfalls wird nun von der Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 erbeten.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer verletzt

Eine 22-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 5.45 Uhr von einem Grundstück auf die Weißensteiner Straße ein. Beim queren des dortigen Radwegs stieß sie mit einem 31-jährigen Radfahrer zusammen, der sich hierbei leicht verletzte. Die Sachschäden an den Fahrzeugen blieb gering.

Aalen: Nochmaliger Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit hohem Schaden am 18.04.2024

Am Donnerstag, den 18.04.2024 kurz nach 16:30 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße im Bereich des ZOB ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher, Fahrer eines weißen Pkw, entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Da dieser bislang noch nicht ermittelt werden konnte, sucht das Polizeirevier Aalen weiterhin dringend Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Autofahrer geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegengenommen.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 19.04.2024:

Aalen: Unfallflucht am ZOB

Am Donnerstag um 16:37 Uhr bog eine 54-jährige Busfahrerin mit ihrem Linienbus von der Bahnhofstraße nach rechts in den Bereich des ZOB ein und wollte dort an einem bereits stehenden Omnibus vorbeifahren. In diesem Moment kam der Busfahrerin ein bislang unbekannter Lenker eines weißen PKW mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen, so dass die Bus-Lenkerin nach rechts ausweichen musste und hierbei mit dem bereits stehenden Bus kollidierte. Der Lenker des weißen PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Gesamtschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen, insbesondere mit Hinweise auf den geflüchteten weißen PKW, sich unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

