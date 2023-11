Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wieder Graffiti gesprüht

Bad Salzungen (ots)

Bereits in der Nacht zu Montag war es zu Schmierereien an einem Hotel und der Polizeiinspektion in Bad Salzungen gekommen (siehe Medieninformation vom 07.11.2023). In der Nacht zu Mittwoch waren erneut unbekannte Täter unterwegs und besprühten die Außenseite öffentlicher Gebäude. So wurden das Amtsgericht, das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ein Geldinstitut in der Pestalozzistraße in Bad Salzungen mit Farbe besprüht. Auch hier brachten die Unbekannten Schriftzüge und Symbole an, die unter anderem Verstöße gegen § 86 a StGB darstellen. Ob es sich bei den Vorfällen um die gleichen Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden ist noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

