Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: RMK: Zimmerbrand - Nötigung - Bedrohung - Zeugenaufruf

Aalen (ots)

Waiblingen: Zimmerbrand

Am Dienstag, 28.05.2024, gegen 16:49 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Salierstraße zu einem Zimmerbrand. Das Feuer brach im vierten Obergeschoss in einer Wohnung einer Wohngruppe der Diakonie aus. Der 21-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Balkon und sprang aus einer Höhe von etwa zwölf Metern herunter. Er verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die genauen Beweggründe für den Sprung sowie die Brandursache sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann in suizidaler Absicht gehandelt haben. In der Wohnung entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte und acht Fahrzeuge der örtlichen Feuerwehr, jeweils ein Rettungs- und ein Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Waiblingen: Nötigung in der Buslinie 209

Das Polizeirevier sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagabend gegen 21:45 Uhr in der Buslinie 209 in Richtung Korb ereignet hat. Eine 19-jährige Frau wurde von einem unbekannten älteren Mann belästigt. Der Mann stellte der jungen Frau mehrere unsittliche Fragen und hinderte sie daran, den Bus zu verlassen. Zu einer körperlichen Berührung kam es nicht. Der Täter wird als etwa 70 Jahre alter Mann mit grauen Haaren beschrieben, der zur Tatzeit mit einem dunkelblauen Hemd bekleidet war. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07151/950422 um Hinweise zu dem Vorfall.

Plüderhausen: Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Am Dienstagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Plüderhausen zu einem Polizeieinsatz. Ein Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens geriet mit einem Anwohner eines Mehrfamilienhauses in einen Streit. Während des Streits zeigte der 47-jährige Anwohner dem Mitarbeiter aus dem Fenster einen Revolver. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei nahm den Anwohner kurzzeitig fest, da sie von der Echtheit der Waffe ausging. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte. Gegen den Anwohner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Fellbach: Zeugen nach Auseinandersetzung am Marktplatz gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Vorfall am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr am Marktplatz im Bereich der Pergola zwischen der Lutherkirche und dem Friedhof. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich ein 35 Jahre alter Mann auf einer Parkbank, als eine Gruppe Jugendlicher an ihn herantrat. Einer der Jugendlichen soll den Mann körperlich angegangen und dessen Geldbeutel entwendet haben. Beim Versuch, seinen Geldbeutel wiederzuerlangen, soll er vom selben Jugendlichen mehrfach geschlagen worden sein. Anschließend seien die Jugendlichen geflüchtet. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell