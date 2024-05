Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw überschlägt sich, Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Plüderhausen: Pkw überschlägt sich

Der 60-jährige Fiat-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 17:50 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Streckenabschnitt zwischen Plüderhausen und Lorch-Waldhausen von der Fahrspur ab und fuhr mit seinem Pkw in der dort befindlichen Baustelle auf die Leitplanke auf. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch den Unfall zog sich der 60-jährige Fahrer sowie der 88-jährige Beifahrer schwere Verletzungen zu. Für die Unfallaufnahme war die B29 im beschriebenen Abschnitt für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Fellbach: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Freitagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr einen Mercedes, welcher in der Bahnhofstraße vor dem dortigen Reformhaus geparkt war. Nach dem Unfall entfernte sich der bisher unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell