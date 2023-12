POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Märkischer Kreis (ots) - An einem Baumarkt am Darmcher Weg in Meinerzhagen haben sich heute Vormittag insgesamt 30 Traktor-Fahrer versammelt. Die Polizei erlangte kurz vorher Hinweise darauf, dass ursprünglich beabsichtigt war, mit den Traktoren eine Autobahnzufahrt zu blockieren. Hierzu kam es nach einem Gespräch zwischen den Einsatzkräften und dem Versammlungsleiter vor Ort nicht. Stattdessen fuhr die Kolonne ab ...

