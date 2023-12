POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Lüdenscheid (ots) - Am frühen Montagmorgen, gegen 05:50 Uhr, ist ein LKW auf der B229 auf der Brücke kurz vor dem Abzweig Am Brügger Bahnhof umgekippt. Der 42-Jährige Fahrer aus Datteln war in Fahrtrichtung B54 unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam er anschließend aufgrund der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Er touchierte seitlich einen entgegenkommenden Toyota Yaris eines 52-Jahre alten Lüdenscheiders und ...

