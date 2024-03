Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in der Webergasse

Gera (ots)

Gera. Über einen Streit zweier Männer wurde am gestrigen Abend (29.02.2024) um 17:35 Uhr die Geraer Polizei via Notruf verständig. Hierbei meldete der 14-Jährige (d), soeben mit einem Messer bedroht worden zu sein. Ein am Streit beteiligter 19-Jähriger (d), konnte beim Eintreffen durch die hinzugezogenen Beamten gestellt werden. Als der Mann in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde, leistete dieser massiven Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Der Mann wurde schlussendlich aufgrund seines Ausnahmezustandes in ein Klinikum eingewiesen. Gegen den ihn wird nun wegen Bedrohung und Widerstandes ermittelt. (PZ)

