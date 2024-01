Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen/ Autoaufbrüche

Coesfeld (ots)

In Südkirchen haben Unbekannte mehrere Autos aufgebrochen. Am Platanenweg schlugen die Täter das Dreiecksfenster der hinteren linken Fahrzeugtür eines schwarzen Mercedes E280 CDI ein. Passiert ist das zwischen 20 Uhr am Freitag (12.01.24) und 13.25 Uhr am Samstag (13.01.24). Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter nichts.

Auch am Kastanienweg gingen Täter ein Auto an. Zwischen 18.30 Uhr am Freitag (12.01.24) und 9 Uhr am Samstag (13.01.24) schlugen sie an einem grauen Opel Astra eine kleine Scheibe hinten links ein. Die Unbekannten entwendeten eine Geldbörse. Ebenfalls auf der Straße gingen die Täter einen grauen Audi B8 an. Zwischen 17.40 Uhr am Freitag (12.01.24) und 10.30 Uhr am Samstag (13.01.24) schlugen sie die Beifahrerscheibe ein. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter nichts.

Am Birkenweg flüchteten Unbekannte mit einem Portemonnaie. Das entwendeten sie aus einem blauen VW Lupo, bei dem sie zwischen 18 Uhr am Freitag (12.01.24) und 8.30 Uhr am Samstag (13.01.24) eine Scheibe eingeschlagen hatten.

Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

